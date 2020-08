Calciomercato Inter, Allegri per Conte? E’ già successo alla Juventus… (foto Ansa)

Calciomercato Inter, Allegri potrebbe rimpiazzare Conte. E’ già successo alla Juventus durante l’era Marotta.

Più che una bomba di calciomercato sembra un déjà vu… Antonio Conte potrebbe essere rimpiazzato nuovamente da Allegri come è successo alla Juventus qualche anno fa.

Anche lo scenario è veramente simile. Conte si chiamò fuori dalla Juventus dopo aver sparato a zero contro la società in sala stampa: “Non si può andare in un ristorante di lusso con pochi euro”.

Nella sua metafora, il ristorante di lusso era la Champions League. Conte voleva dire che la sua Juventus non era competitiva in Europa nonostante già vincesse piuttosto agevolmente in Italia.

Lì Conte non ci vide molto lungo perché con il suo successore, Allegri, la Juve raggiunse ben due finali di Champions League in pochi anni.

Adesso la situazione è molto simile. Conte spara a zero contro l’Inter a favore di telecamera e potrebbe essere rimpiazzato proprio da Allegri, che è in cerca di una nuova avventura dopo un anno sabbatico.

In realtà l’allenatore toscano avrebbe voluto tentare una esperienza in Premier League ma alcune panchine che puntava, vedi quella del City, non sembrano liberarsi.

Così Allegri potrebbe ripartire davvero dall’Inter visto che è legato da un rapporto di stima reciproca con Marotta.

Il tecnico toscano non ha mai attaccato l’attuale ad dell’Inter in sala stampa mentre Conte ha scagliato spesso delle frecciate nei confronti di Marotta.

Questo avvicendamento potrebbe concretizzarsi già la prossima settimana visto che martedì prossimo dovrebbe essere la resa dei conti tra Conte e l’Inter.