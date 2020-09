Calciomercato Inter, Dele Alli nel mirino: José Mourinho lo considera di troppo.

Calciomercato Inter, Dele Alli è in uscita dal Tottenham, la squadra allenata da José Mourinho.

Il giocatore non è partito per la trasferta in Europa League che la formazione londinese affronta per giocare contro i bulgari della Lokomotiv Plovdiv.

Il suo, secondo quanto scrive il Daily Mail, è un caso di mercato:

il giornale inglese ipotizza la partenza di Dele Alli per fare spazio al ritorno di Gareth Bale dal Real Madrid.

Dele Alli sarebbe nel mirino del PSG, ma su di lui potrebbe esserci anche l’interesse dell’Inter.

Bale torna a ‘casa’.

Il Real Madrid cederà in prestito al Tottenham per la prossima stagione il suo gioiello scozzese Gareth Bale per 22 milioni di euro.

Nel 2013 i blancos lo avevano acquistato, proprio dal club britannico per 100 milioni.



Soldi che vanno e vengono dunque sull’asse Madrid-Tottenham. La cessione del 31enne campione scozzese non è stata ancora ufficializzata ma sembra ormai fatta.

Il club spagnolo ha bisogno di alleggerire i suoi conti e Bale è fra i giocatori più costosi.

Ma c’è anche altro: il gigante scozzese infatti da tempo non va più d’accordo con il tecnico dei blancos Zinedine Zidane e quest’anno è stato utilizzato pochissimo in campo.

Secondo il quotidiano sportivo As, il giocatore nella passata stagione è costato al Real 23.800 euro al minuto, visto che il suo stipendio è stato di 30 milioni annui e ha giocato solo 1260 minuti.

I termini del possibile prestito al Tottenham non sono ancora noti, ma secondo il Daily Mail al giocatore, che sarebbe stato richiesto con insistenza dal tecnico Mourinho, dovrebbero andare 14,2 milioni annui. (fonte ANSA).