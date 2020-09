Calciomercato Inter: Darmian e Alonso in arrivo, per Smalling è duello con la Roma. Nainggolan al Cagliari a titolo definitivo (foto Ansa)

Calciomercato Inter: Darmian e Alonso in arrivo, per Smalling è duello con la Roma. Radja Nainggolan al Cagliari a titolo definitivo.

Ultime ore di calciomercato per l’ Inter, in arrivo Darmian, Alonso e (forse) Smalling, Nainggolan farà ritorno al Cagliari ma questa volta a titolo definitivo.

Il calciomercato dell’Inter si accende in difesa. Prima la cessione di Skriniar, a Chelsea o Tottenham, poi gli arrivi di Darmian e Marcos Alonso.

La cessione di Skriniar al Chelsea accelererebbe l’arrivo di Alonso e potrebbe essere d’aiuto anche in ottica Kanté (in questo caso verrebbe inserito anche Brozovic nella trattativa di calciomercato).

E’ praticamente fatta per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Ma questa volta il belga dovrebbe tornare in Sardegna a titolo definitivo con un contratto di tre anni.

All’Inter dovrebbero andare 12 milioni di euro. Una cessione fortemente voluta da Nainggolan nonostante Conte lo avesse preso nuovamente in considerazione in ottica Inter.

Nainggolan voleva o la Roma o il Cagliari. I giallorossi non hanno palesato interesse così ha deciso di tornare nella sua amata Sardegna.

In difesa, è caldo anche il nome di Smalling ma per il calciatore del Manchester United c’è un duello con la Roma. Una decisione, in merito, verrà presa dallo United nelle prossime ore.