MILANO – Trattativa in corso tra Inter e Sassuolo per il passaggio di Andrea Pinamonti da Milano a Reggio Emilia. Le due società non sono d’accordo sulla formula.

L’Inter vorrebbe cedere il calciatore in prestito per poi riprenderlo in caso di sua esplosione. Il Sassuolo, invece, vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo perché crede molto nelle potenzialità di questo gioiellino italiano.