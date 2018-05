ROMA – Intervistato da Radio Rai, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], dopo la qualificazione Champions, fa il punto sul mercato:

“Ora vogliamo dare continuità al nostro progetto, cercheremo di costruire un’Inter migliore. In ogni caso il lavoro di Spalletti e della squadra è positivo. Smentisco l’interesse del nostro allenatore per Florenzi e Bruno Peres. Vogliamo ripartire dai nostri calciatori migliori, tra cui Brozovic e Perisic. Handanovic non lo vedo in calo, anzi è uno dei migliori portieri d’Europa”.

Su Icardi: “Mauro ha altri 3 anni di contratto, eravamo già d’accordo di discuterne insieme a fine stagione. C’è la volontà di cambiare il suo contratto, riconoscendogli quanto di buono ha fatto sul campo”.

“Cancelo e Rafinha hanno dato un contributo importante, ma dobbiamo fare delle valutazioni economiche. La Champions ci darà una mano, ma non risolve i problemi di questo bilancio: il fair-play finanziario ci impone di fare delle plusvalenze. Non sarà facile perché gli altri club (Valencia e Barcellona, ndr) non fanno sconti, ma stiamo cercando delle soluzioni e sono sempre fiducioso”.

Capitolo De Vrij.

“Anch’io lo avrei fatto giocare, non è l’unico caso di calciatore che sapeva di andare via. Noi abbiamo agito secondo le regole, abbiamo informato la Lazio a marzo e poco dopo abbiamo depositato il contratto. In Inghilterra o in Germania non se ne sarebbe parlato. Oltre a lui, abbiamo già preso altri due nuovi giocatori (Asamoah e Lautaro Martinez, ndr)”.