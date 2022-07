Calciomercato Inter, Bremer sempre più lontano. Idea scambio Demiral-Pinamonti con l’Atalanta

Il difensore del Torino Gleison Bremer sembra sempre più vicino alla Juventus e ora in casa Inter torna di moda il nome di Merih Demiral.

L’Atalanta, malgrado abbia sborsato 20 milioni per Demiral, potrebbe inserire il difensore in un possibile scambio alla pari con il centravanti Andrea Pinamonti.

L’offerta rifiutata per Bremer

L’Inter non ha alzato l’offerta per Bremer a e per questo la Juventus per ora resta in vantaggio nella corsa al difensore. I nerazzurri, racconta radio mercato, non sono andati oltre i 30 milioni più il prestito di Casadei.

Il possibile scambio Pinamonti-Demiral

“Nelle ultime ore – si legge sulla Gazzetta – è tornato l’interesse su un profilo che da sempre ha il gradimento della società e dell’allenatore: su Merih Demiral l’Inter si era già mossa a giugno, nel momento di interregno tra Juventus e Atalanta in cui non era ben chiaro quale fosse il destino del turco”.

Il turco, ora dell’Atalanta, resta però una possibile pedina per possibili scambi.

“Come potrebbe essere – scrive ancora la Gazzetta – quella in cui coinvolgere Andrea Pinamonti, centravanti che l’Inter deve cedere (richiesta di 20 milioni, esattamente la cifra spesa dall’Atalanta per il cartellino del turco) e che la Dea, con il gradimento del giocatore, ha da tempo messo nel mirino, per garantire a Gasperini un rinforzo offensivo”.