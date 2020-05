Calciomercato Inter-Cavani, ecco la formula giusta: Icardi al Psg, ricco stipendio triennale per l’uruguaiano (foto Ansa)

MILANO – Importanti passi in avanti nella trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Edinson Cavani all’ Inter.

I nerazzurri hanno iniziato questa trattativa contemporaneamente a quella per la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Psg.

In un primo momento, il riscatto di Icardi era stato fissato a 70 milioni di euro ma il Psg pretende uno sconto dopo l’impatto disastroso del coronavirus sull’economia globale.

Così alla fine Icardi dovrebbe essere riscattato dal Psg per 55-60 milioni di euro.

Non è da escludere nemmeno la formula del 50 milioni sicuri più 10 di bonus.

Parlando invece di Cavani, l’attaccante uruguaiano lascerà Parigi a fine anno.

In un primo momento, l’ex attaccante del Napoli aveva deciso di trasferirsi a Miami ma poi è arrivato l’Inter.

Insomma, la Major League Soccer americana può attendere perché l’Inter ha messo sul piatto un ricco stipendio triennale per l’uruguaiano.

I nerazzurri sarebbero pronti a pagare a Cavani uno stipendio triennale da 30 milioni di euro complessivi (dieci a stagione).

Se l’attuale attaccante del Psg dovesse accettare, giocherebbe a Milano fino a 36 anni.

Poi potrebbe comunque decidere di chiudere la stagione in America tra le fila del Miami o di un altro club statunitense.

Cavani è ancora giovane e prima di andare in America può ancora dire la sua in un campionato competitivo come quello italiano.