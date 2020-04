Calciomercato Inter, Cavani: Colpo a parametro zero? Il problema è lo stipendio monstre (foto Ansa)

MILANO – Edinson Cavani vicino all’addio al Paris Saint Germain.

Il calciatore uruguaiano sta per lasciare il club di Parigi dopo 200 gol in 301 partite.

L’ex centravanti del Napoli non ha raggiunto una intesa con il suo attuale club per il rinnovo del contratto e ha deciso di essere disponibile a parametro zero dal primo luglio.

Stando a quanto dichiarato da alcuni media statunitensi, Cavani dovrebbe proseguire la sua carriera con la maglia del Miami, club della Major League Soccer.

Al momento il calciatore uruguaiano non ha né confermato, né smentito questa operazione di calciomercato.

Nemmeno i suoi agenti hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sul suo possibile trasferimento al Miami in MLS.

Quindi teoricamente la partita è ancora aperta e l’Inter vuole giocarsi le sue carte fino in fondo…

I nerazzurri stanno cercando un sostituto di Lautaro Martinez che quasi certamente approderà al Barcellona.

I blaugrana dovrebbero tesserare Martinez pagando la clausola rescissoria fissata dall’Inter.

Cavani sarebbe il sostituto ideale dal punto di vista tecnico ma ci sono grossi problemi sul suo stipendio.

Lo stesso problema che i nerazzurri hanno incontrato nella trattativa per Antoine Griezmann, che è sfumato definitivamente…

Lautaro guadagna 1.5 milioni di euro a stagione, Cavani ben 14…

Per completare questo avvicendamento, l’Inter dovrebbe fare un sacrificio economico non di scarso rilievo…