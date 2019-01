MILANO – Inter scatenato sul mercato. Dopo Joao Cancelo, un altro terzino portoghese potrebbe arrivare a Milano sponda nerazzurra. Si tratta di Cedric Soares, esterno basso che è finito ai margini del progetto tecnico del Southampton. Il terzino destro può arrivare già a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri. L’Inter potrebbe prenderlo perché non è convinto di riscattare Vrsaljko al termine della stagione. Cedric Soares è stato titolare nel Portogallo al Mondiale russo e all’Europeo vinto in Francia. E’ un calciatore di esperienza internazionale e di sicura affidabilità.

Inter, Antonello esulta: “Ricavi in crescita”

Continuano a crescere i ricavi dell’Inter, come certificato anche dal Deloitte Football Money League, che ha classificato la società nerazzurra al 14/o posto tra i club con i fatturati più alti a livello mondiale per l’anno finanziario 2018 (+7% a 281 milioni).”Il risultato è stato reso possibile dalla messa in atto della nostra business strategy – ha commentato il ceo corporate nerazzurro Alessandro Antonello – Ottimi risultati sono stati raggiunti in particolare in Asia e ci hanno permesso di dare grande slancio alla nostra crescita commerciale, aiutata allo stesso tempo dai validi risultati raggiunti dalla biglietteria”. “Siamo inoltre orgogliosi di aver raggiunto brillanti risultati sul campo di gioco, che ci permetteranno a partire dall’anno finanziario 2019 di ottenere nuovi importanti risultati anche in materia di ricavi”, ha concluso Antonello.