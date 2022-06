Calciomercato Inter, con Lukaku più vicino Dzeko può partire: su di lui il Real Madrid e l’ipotesi Juve. Il mercato nerazzurro sembra portare a una vera e propria rivoluzione in attacco. Con i possibili arrivi di Lukaku e Dybala, qualcuno sicuramente è destinato a partire, tra questi Edin Dzeko, su cui il Real Madrid ha messo gli occhi.

Inter, Dzeko in partenza se arriva Lukaku

Sono giorno caldi quelli del mercato nerazzurro, in particolare per quello che riguarda il reparto offensivo. Dybala sembra destinato a vestire la maglia nerazurra e Lukaku è ogni giorno più vicino a Milano. Due pedine fondamentali per Inzaghi, che andrebbero a rivoluzionare l’attacco. Come per ogni rivoluzione, però, c’è chi entra e chi esce. Lautaro sembra incedibile, Sanchez è in partenza, così come uno tra Correa e Dzeko. Ed è proprio il bosniaco quello che forse lascerà Milano.

Il Real Madrid è alla ricerca di un sostituto di Benzema, un calciatore affidabile da sfruttare come riserva. Il club spagnolo ha messo gli occhi proprio su Dzeko. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto con l’Inter, lui a Milano si trova bene ma i possibili arrivi di Dybala e Lukaku potrebbero cambiare le cose. C’è anche la Juve che monitora la situazione, alla ricerca di un vice Vlahovic. E’ noto l’apprezzamento dei bianconeri e di Allegri per il bosniaco, cercato e mai raggiunto in più sessioni di mercato.

