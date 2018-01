CALCIOMERCATO INTER – Continua in maniera serrata il dialogo tra l’Inter e l’Atletico Madrid per perfezionare due scambi di mercato.

Gli spagnoli sarebbero disposti a prendersi Marcelo Brozovic, che è un pupillo del Cholo Simeone, e Joao Mario in cambio di Correa e Gaitan, due calciatori che sono finiti ai margini del progetto tecnico dell’Atletico Madrid.

Da un punto di vista tattico, e di composizione della rosa, non cambierebbe nulla perché l’Inter andrebbe a privarsi di due centrocampisti in cambio di due calciatori che ricoprono lo stesso reparto ma dal punto di vista del gradimento di Luciano Spalletti la situazione muterebbe radicalmente.

Spalletti non è riuscito a entrare in sinergie con Brozovic e Joao Mario e vorrebbe al loro posto due centrocampisti più in linea con la sua idea di calcio. I due esuberi dell’Atletico Madrid sarebbero perfetti per il tecnico di Certaldo. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli, e si stanno interpellando i calciatori, per arrivare al perfezionamento di questo scambio di calciomercato.