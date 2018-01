CALCIOMERCATO INTER – Con pochi soldi a disposizione, per i paletti fissati dal fair play finanziario, l’Inter sta puntando sull’ingegno.

A una uscita deve corrispondere una entrata. I nerazzurri stanno portando avanti una trattativa con il Siviglia di Vincenzo Montella per uno scambio di prestiti tra Correa e Joao Mario.

Joao Mario non ha convinto né Spalletti né i suoi predecessori. Ha toccato il fondo con l’errore al derby di Milano a porta quasi vuota. I tifosi non vogliono vederlo più in campo e l’unica soluzione è quella di cederlo.

Allo stesso tempo il Siviglia ha deciso di cedere Correa e per questo motivo uno scambio tra i due calciatori è più che possibile.

L’incontro per lo stadio

Il Comune di Milano ha fissato per il 5 febbraio un incontro con le squadre Inter e Milan “per discutere degli sviluppi futuri dello Stadio Meazza”.

Lo ha scritto sul suo profilo Facebook l’assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, specificando che all’incontro saranno presenti anche gli assessori al Bilancio e Sport, Roberto Tasca e Roberta Guaineri.

“Pensiamo che San Siro per la sua storia, per il suo fascino, debba essere sempre tra le eccellenze negli stadi europei e oggi necessita di investimenti che vanno chiaramente condivisi con le due squadre – ha aggiunto -.

È un’opportunità per la città, e il calcio è anche una grande risorsa turistica, è una grande opportunità per le due squadre e siamo convinti possa quindi essere un incontro importante per definire con chiarezza gli obiettivi”.