MILANO – Una corazzata pronta a prendere il largo, rodata dal primo anno di Spalletti, inebriata dalla Champions conquistata nello spareggio con la Lazio. La proprieta' cinese sta facendo le cose in grande, muovendosi in anticipo ha preso Asamoha a parametro zero dalla Juve e, con un contorno velenoso di polemiche, De Vrij dalla Lazio, un cui errore ha spianato il quarto posto ai nerazzurri. Ma se queste erano mosse gia' concluse prima del mercato, l'accelerata c'e' stata dopo.

Sfumate le piste Cancelo e Rafinha, Spalletti ha convinto il suo scudiero Nainggolan a raggiungerlo dopo che la Roma aveva deciso a malincuore di privarsene. Piu’ difficile che lo raggiunga invece Florenzi. Con Naingoolan (che ha avuto il contrattempo di un infortunio nell’amichevole di mercoledi’) ci sara’ un centrocampo di grande potenzialita’ visto che Brozovic e Perisic sono stati grandi protagonisti del mondiale. Ma l’Inter e’ forte anche perche’ restano Skriniar e Icardi, oggetto del desiderio dei top club. Per Icardi c’e’ stata un’accelerata del Real, ma la clausola e’ scaduta e il club non vuole lasciar partire il suo capitano. Inoltre sono arrivati sul fronte d’attacco Politano (che si alternera’ con Candreva), e il promettente argentino Martinez, pagato 28 milioni.

I problemi finanziari con l’Uefa sono stati risolti immettendo sul mercato i gioielli della squadra Primavera, e molto ha contribuito la super valutazione di Zaniolo e Santon, nell’ambito dell’affare Nainggolan.

Oltre ai riscatti in uscita di Nagatomo, Kongodbia e Murillo. Intanto Eder emigra in Cina mentre per ora non si trova un acquirente in Premier per Joao Mario. C’e’ molte attesa per valutare, in chiave futuribile i progressi dei gioiello ex genoano Salcedo. L’Inter non considera pero’ ancora chiuso il mercato provando a chiudere con due obiettivi difficili, Dembele’ a centrocampo e Vrsaljko per la fascia destra.

Per il croato ci sono un forte pressing, l’offerta all’Atletico di 25 mln e l’accordo col giocatore. In ogni caso e’ una squadra molto forte che punta a battersi per lo scudetto e per un ritorno in Champions all’altezza delle sue tradizioni. Formazione (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, DE VRIJ, ASAMOAH, Gagliardini, Brozovic, POLITANO, NAINGGOLAN, Perisic, Icardi. All: Spalletti.