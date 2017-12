MILANO – Gerard Deulofeu e Aleix Vidal: saranno questi i rinforzi dell’Inter a gennaio? Le ultime voci di calciomercato vanno dritte a Barcellona, su due giocatori poco utilizzati dal tecnico blaugrana Valverde. L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, più l’eliminazione in Coppa Italia nel derby col Milan. Deulofeu (ex Milan) andrebbe a far rifiatare Perisic e Candreva nel ruolo di esterno d’attacco, mentre Vidal (inseguito anche dalla Roma) andrebbe a coprire quel buco alla voce terzini che né Dalbert né Cancelo sembrano aver tappato.

Un campanello d’allarme per la squadra di Spalletti, che da capolista si è ritrovata in crisi e ha scoperto di avere una rosa troppo corta anche se non deve disputare le coppe europee. Sono bastati anche un paio di infortuni (Miranda e D’Ambrosio) per far parlare di emergenza difesa.

