Calciomercato Inter, Dybala sempre più vicino: agente dell’argentino in sede per incontrare i dirigenti. Dopo le numerosi voci e i corteggiamenti, quello tra l’Inter e Paulo Dybala sembra davvero essere un matrimonio destinato a realizzarsi.

Dybala e l’Inter sempre più vicini: agente in sede

Paulo Dybala, come è noto, non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, dopo sette anni di permanenza e di successi con i bianconeri. Il calciatore argentino, classe 1993, fa gola a tanti ma sembra che una squadra su tutte sembra intenzionata davvero a fare sul serio, l’Inter di Simone Inzaghi. Aspettando gli sviluppi di un possibile ritorno a Milano di Romelu Lukaku, i nerazzurri provano a prendere l’argentino a parametro zero.

La svolta della trattativa sembra essere arrivata: l’agente di Dybala, Jorge Antun, si è recato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione per un incontro con i dirigenti. L’operazione, dunque, potrebbe concludersi molto presto, considerando anche il fatto che l’Inter in questo momento non ha rivali concreti per la corsa all’argentino. La trattativa, inoltre, si lega con un filo diretto al mercato in uscita del club nerazzurro, con Vidal e Sanchez prossimi all’addio.

Skriniar e l’interesse del Psg

Dall’attacco alla difesa, il club nerazzurro deve guardarsi bene dal forte interessamento del Psg per Milan Skriniar, perno della difesa di Simone Inzaghi. Come riporta Le Parisien, il club francese ha messo seriamente gli occhi sul difensore slovacco dell’Inter che sembra essere un obiettivo concreto e prioritario.