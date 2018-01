ROMA – L’Inter è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Spalletti. L’ultimo nome associato al club nerazzurro è quello di Davy Klaassen dell’Everton. In Inghilterra sono sicuri dell’interesse del club di Liverpool verso Marcelo Brozovic e non escludono che ci possa essere uno scambio last minute tra le due società.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, l’Everton ha contattato negli ultimi giorni l’Inter per provare a trovare un’intesa per Brozovic. E’ stato proposto uno scambio alla pari con Davy Klaassen, prelevato dall’Ajax quest’estate per 27 milioni di euro, ma mai realmente incisivo e finito fuori rosa da ottobre.

L’Inter non è convinta della proposta soprattutto perché vorrebbe realizzare un’importante plusvalenza. Il suo cartellino, costato circa 7 milioni dalla Dinamo Zagabria, ha un costo residuo a bilancio molto basso e per questo l’obiettivo del club nerazzurro è quello di monetizzare da una sua possibile cessione.

In quest’ottica la stampa inglese ribadisce la possibilità che entro le ultime battute di questo mercato possa arrivare una proposta concreta da parte dell’Arsenal.