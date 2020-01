MILANO – Niente colpo di calciomercato in attacco per l’Inter. Lo ha deciso Antonio Conte. Il tecnico ha detto no all’arrivo di uno tra Giroud e Llorente perché non vuole togliere spazio a Sebastiano Esposito, giovane sul quale l’allenatore leccese ripone molte speranze.

L’Inter si prepara per affrontare la Fiorentina nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia nell’appuntamento di mercoledì 29 gennaio alle 20.45.

Non solo calciomercato, stasera c’è la Coppa Italia. LE CURIOSITÀ DI INTER-FIORENTINA dal sito internet ufficiale dei nerazzurri.

I precedenti di Coppa Italia tra le formazioni

Inter e Fiorentina si sono affrontate due volte ai quarti di finale di Coppa Italia, nel 1960 e nel 1967 con un passaggio del turno per parte. Nelle ultime tre sfide tra le due formazioni in Coppa Italia sono stati segnati tre gol: dopo l’1-0 a favore dei Viola nel 1996, i nerazzurri hanno vinto i due confronti più recenti con lo stesso score (1-0), nel 2010.

Esordio con doppietta per Lukaku

Dopo la doppietta all’esordio nella competizione, Romelu Lukaku può diventare il primo giocatore dell’Inter a segnare più di due reti in un’edizione di Coppa Italia da Marcelo Brozovic (tre marcature nella Coppa Italia 2015/16) e prima di lui Samuel Eto’o (cinque nel 2010/11). Il belga e Lautaro Martinez sono due dei 5 giocatori della Serie A che sono riusciti a segnare almeno 15 reti in stagione in tutte le competizioni.

Gioco di squadra

Nessuna squadra di Serie A ha mandato in gol più giocatori dell’Inter in questa stagione (15, considerando tutte le competizioni). Con 16 gol realizzati, quella nerazzurra è la squadra che ha segnato di più nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato: otto di queste reti portano la firma di Lautaro Martínez.

DIFFIDATI E SQUALIFICATI

Pezzella (Fiorentina) è il calciatore squalificato per la gara tra Inter e Fiorentina. I diffidati del match sono: Godin e Sensi (Inter); Dalbert (Fiorentina).

L’ARBITRO DELLA GARA

Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, l’arbitro che dirigerà Inter-Fiorentina. Gli assistenti di Doveri saranno Del Giovane e Prenna. Il quarto uomo dell’incontro sarà La Penna. Mazzoleni sarà il VAR, l’assistente VAR Lo Cicero (dal sito internet ufficiale dell’Inter).