MILANO – ”L’Inter deve alzare un trofeo”. L’obiettivo per il 2019 della squadra di Luciano Spalletti è già stato fissato negli ultimi giorni del 2018 dall’ad Beppe Marotta, così come dal presidente Zhang. ”È ora di tornare a vincere”, il mantra del numero 1 del club. Parole che riecheggeranno nella testa dei giocatori già da domani, quando è previsto il primo allenamento dell’anno ad Appiano Gentile verso la sfida di domenica in Coppa Italia contro il Benevento. Non solo mercato, quindi, serve tornare a conquistare un trofeo, che manca all’Inter dalla stagione 2010/11 quando, con Leonardo in panchina, i nerazzurri alzarono la Coppa Italia, ultimo successo degli uomini del Triplete. Un lungo ciclo di successi iniziato nel 2004/05 proprio nella competizione nazionale, in cui la squadra di Mancini trionfò battendo la Roma.

Da qui vuole ripartire anche l’Inter di oggi, perché vincere aiuta a vincere e oggi la necessità di tornare a trionfare è grande. Magari pensando anche all’Europa League, che, in caso di vittoria, potrebbe riaprire le porte della Champions senza passare dal campionato. Vietato distrarsi, quindi, domenica contro i campani, che già l’anno scorso fecero soffrire la squadra di Spalletti sia a Benevento che a San Siro in campionato. I primi allenamenti da domani serviranno al tecnico per capire le condizioni dei suoi dopo la pausa, anche se appare difficile possano scendere in campo tutti i big nella prima delle due partite a porte chiuse dopo gli episodi di Inter-Napoli (a cui si aggiunge una terza gara senza Curva).

Il Meazza, a meno di ricorsi (su cui la società sta ancora riflettendo, seppur l’orientamento sia quello di non presentarne), tornerà ad essere completamente aperto solo per la sfida con la Sampdoria del 17 febbraio, ma già domenica qualche tifoso potrebbe riunirsi al ”Baretto”, la storica sede della tifoseria, per seguire la gara fuori dallo stadio. Intanto continua a tenere banco anche il mercato.

Calciomercato Inter, si punta sull’usato sicuro: ecco Godin e Robben

Ancora da risolvere la vicenda Gabigol (che domani non dovrebbe presentarsi ad Appiano, con il Santos che punta a un nuovo prestito di sei mesi), l’Inter guarda sempre con attenzione ai parametri zero: dopo Godin, il nome nuovo potrebbe essere quello di Robben. ”L’Inter? Sono orgoglioso e felice delle tante offerte ricevute, deciderò in breve tempo”, le parole del 34enne esterno olandese, in scadenza con il Bayern Monaco.

