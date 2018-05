ROMA – E’ il Corriere dello Sport a lanciare la bomba di mercato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]: “Il regalo è Gundogan. Se Spalletti entra in Champions Suning è pronto ad investire per rafforzare il centrocampo. Primo obiettivo il tedesco del City”.

Gundogan che in queste ore, insieme a Ozil, è al centro delle polemiche per una foto con Erdogan.

I due giocatori sono stati immortalati con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Entrambi i giocatori, di chiara origine turca, si mostrano sorridenti e con in mostra le loro maglie autografate poi regalate allo stesso Erdogan. Gundogan ha inoltre aggiunto una dedica personale: “Al mio Presidente con rispetto”. L’episodio non è stato per nulla gradito in Germania, al punto che è intervenuta Angela Merkel. La cancelliera, attraverso il portavoce Steffen Seibert, ha definito una situazione: “Che solleva interrogativi e invita a malintesi”.