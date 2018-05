Calciomercato Inter, l’ad Antonello: “Icardi? Abbiamo un nostro piano”

MILANO – “Faremo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tutto quello che è corretto fare per trattenere il capitano. E’ una pedina del nostro club”. L’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello dice che farà di tutto per convincere Icardi a restare.

Si è appena concluso il campionato e subito si inizia a parlare di calciomercato. Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell’anno fiscale, poi penseremo agli acquisti per la prossima stagione”. Acquisti che non saranno di secondo piano: “Avere una squadra competitiva aiuta per fare sempre meglio, ma sempre nel rispetto delle norme Uefa”.

A margine dell’evento “ReportCalcio 2018” l’a.d. ha parlato anche dell’impresa quarto posto, ottenuta dai nerazzurri in rimonta sulla Lazio. Rimonta coronata dal 3-2 esterno dell’Olimpico dell’ultima giornata: “Era il nostro obiettivo stagionale e l’abbiamo raggiunto. E’ importante da un punto di vista economico, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno seguito in maniera costante e decisiva”. Chiusura sullo stadio: “San Siro ha bisogno di essere rinnovato, il rinnovamento di questo stadio è fondamentale sia per la città che per le due squadre. La gente torna negli stadi se la violenza resta fuori, il nostro obiettivo è riportare allo stadio famiglie e bambini”.