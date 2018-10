MILANO – Mauro Icardi ha parlato alla vigilia della super sfida di Champions League tra l’Inter e il Barcellona. Il centravanti nerazzurro ha detto di essere felice a Milano ma non ha chiuso la porta altre destinazioni (e il Real Madrid è in forte pressing su di lui…).

«Se n’è parlato tanto ma sono contento all’Inter. Quando arriveranno le offerte, le valuteremo ma sono felice qui».«Messi? Peccato che non ci sia perché è sempre bello affrontare i grandi campioni come Leo, che è il migliore al mondo – commenta -. Dall’altro lato sappiamo che è una grande perdita per il Barcellona e che possiamo andarcela a giocare a viso aperto al Camp Nou perché abbiamo le qualità per farlo».«Serie A? Siamo lì e sappiamo che dobbiamo continuare a vincere. La Juve ha dimostrato negli ultimi anni di poter rimanere davanti e dobbiamo prendere esempio da loro».

Galliani: “Gol di Icardi nel derby? Nessun milanista si aspettava di perderlo…”

”Il derby sembrava finito e nessuno si aspettava a quel punto di perderlo. Ero amministratore delegato del Milan e tifoso del Monza, ora sono tifoso del Milan e amministratore delegato del Monza. Quindi soffro per tutte e due le squadre quando le cose vanno male”.

L’ad del Monza, Adriano Galliani, si definisce ”dispiaciuto per il risultato” della stracittadina, persa dal Milan per una rete di Icardi al 92′ con la complicità di un’uscita a vuoto di Donnarumma.

”Non parlo più del Milan – aggiunge Galliani, durante la conferenza stampa di presentazione di Cristian Brocchi come nuovo allenatore del Monza -, è gestito da amici, allenato da un amico, con un presidente amico e una proprietà amica. Sono tutti ultramilanisti. Eravamo stati noi a portare la filosofia del ‘Milan ai milanisti’, ora questa filosofia è tornata dopo una pausa”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.