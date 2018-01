MILANO – Niente Javier Pastore per l’Inter. Il suo agente, Marcelo Simonian, ha appena lasciato Milano senza trovare un accordo con il club nerazzurro.

Pastore aveva dato il suo ok per il trasferimento all’Inter ma le parti non sono riuscite a trovare un accordo.

L’Inter non ha convinto né il Paris Saint Germain, né il calciatore della Nazionale Argentina.