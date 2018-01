MILANO – “Non ci sono novità per Pastore. Non c’è stato alcun contatto con l’Inter per il momento e non abbiamo parlato con il Psg”. Marcelo Simonian, agente dell’attaccante argentino Javier Pastore, a FcInter 1908, evita di entrare nel merito della trattativa tra il club nerazzurro e quello parigino. Pastore, che nei giorni scorsi aveva aperto ad un suo ritorno in Italia, sarebbe nel mirino dell’Inter ma l’ingaggio di oltre 5 milioni di euro potrebbe complicare il suo arrivo a Milano.

L’Inter deve infatti rispettare i parametri imposti dal Fair Play Finanziario e punta su un mercato autofinanziato. In uscita c’è Joao Mario, ormai ai margini del progetto di Luciano Spalletti, oltre a Brozovic. Ieri c’è stato un summit nella sede del club nerazzurro tra i dirigenti dell’Inter e Luciano Spalletti che avrebbe chiesto un rinforzo in difesa, reparto in cui mancano alternative.

Il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe quindi trovando l’intesa con l’Atalanta per anticipare l’arrivo di Alessandro Bastoni che, pur di proprietà dell’Inter, sarebbe dovuto restare a Bergamo per un prestito biennale. Si lavora anche per Ramires, centrocampista brasiliano dello Jiangsu Suning che potrebbe arrivare in prestito.