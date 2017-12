ROMA – Mourinho continua a volere Joao Mario per il suo Manchester United. L’Inter però vorrebbe come contropartita tecnica Mkhitaryan e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare ci siano gli elementi per mettere in piedi l’operazione.

L’armeno non sembra avere più spazio nelle idee di Mourinho e potrebbe sbarcare a Milano con uno scambio di prestiti a gennaio che coinvolgerebbe anche Joao Mario, in attesa di risedersi a giugno per decidere cosa fare. Va detto che anche Mkhitaryan è extracomunitario, per cui il suo arrivo escluderebbe quello di Ramires e da questo punto di vista si attende la decisione di Suning.

Altra pista seguita dall’Inter è quella di Javier Pastore del Psg, da sempre pupillo di Walter Sabatini. Anche qui la chiave potrebbe essere il centrocampista Joao Mario.