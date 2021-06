L’Inter avrebbe raggiunto un accordo con Filip Kostic, esterno sinistro serbo classe 1992 (4 gol e 17 assist nella scorsa Bundesliga) di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco chiederebbe in cambio 20-25 milioni di euro. L’operazione però verrà chiusa una volta che l’Inter avrà ceduto Hakimi.

L’accordo tra Inter e Kostic

Secondo SkySport Deutschland, il calciatore ha manifestato l’intenzione di cambiare e l’Inter, con il benestare di Simone Inzaghi, è pronta per l’assalto. I nerazzurri, però, hanno necessità prima di fare cassa e, solo dopo la cessione di un big (Hakimi in cima alla lista) si chiuderà l’operazione con i tedeschi.

L’Inter a un passo anche da Nandez

L’Inter è molto vicina anche a Nahitan Nandez e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore del Cagliari è vicinissimo ad approdare alla corte di Simone Inzaghi. Si tratta però di uno scambio molto complesso. “Il cerchio si stringe e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve – si legge sul Corriere -. Nel mercato dei virtuosismi da inventare, Zhang e Giulini sembrano essere ad un passo dall’accordo”.

Nandez all’Inter, lo scambio con il Cagliari

Per prendere Nandez l’Inter sacrificherà alcune pedine, che andranno al Cagliari. Si tratta di Nainggolan, già in Sardegna la scorsa stagione e di Vecino. Oltre a loro due ci saranno anche tre giovani della primavera. Per il gioco di Simone Inzaghi un esterno offensivo come Nandez sarebbe il top, soprattutto alla luce del fatto che Hakimi andrà via. Per lui infatti si sta facendo sotto il Chelsea, fresco campione d’Europa.