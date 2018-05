MILANO – Si sono solo incrociati per sei mesi: i primi di Brozovic in nerazzurro, gli ultimi di Kovacic a Milano. Da gennaio a giugno del 2015. Ora [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play], tre anni più tardi, cresciuti e maturati, potrebbero ritrovarsi.

O almeno, come spiega Sport Mediaset, questo è il desiderio di Luciano Spalletti che vorrebbe fare di Marcelo e Mateo le basi del centrocampo interista per la prossima stagione. Di certo con la Champions, possibilmente anche se ci fosse solo l’Europa League.

Al fianco di Marcelo Brozovic si sono alternati Gagliardini, Vecino, Borja Valero: ora il sogno sarebbe quello di vederlo in coppia con il connazionale Kovacic che nelle tre annate al Real Madrid ha accresciuto (per necessità) anche la capacità di interdinere senza tradire la propensione per la fase creativo-offensiva.

Kovacic costa 35 milioni di euro.