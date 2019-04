MILANO – Durante la gestione tecnica di Luciano Spalletti, l’Inter sta ottenendo la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League. I soldi incassati dalla Uefa, verranno investiti per acquistare calciatori di livello internazionale. Gli obiettivi dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta sono Toni Kroos del Real Madrid, Ivan Rakitic del Barcellona e Malcom Filipe Silva de Oliveira del Barcellona.

Calciomercato Inter, obiettivi dal Real Madrid e dal Barcellona.

L’Inter vuole rinforzarsi acquistando calciatori in uscita dal Real Madrid e dal Barcellona. Calciatori che cercano nuovi stimoli e che nel nostro campionato italiano di calcio sarebbero ancora stelle di prima grandezza. Dal Barcellona, l’Inter vorrebbe acquistare il regista Ivan Rakitic e l’esterno d’attacco Malcom Filipe Silva de Oliveira. Dal Real Madrid, i nerazzurri vorrebbero prendere Toni Kroos, regista dei blancos e della Nazionale Tedesca di Calcio.

Il Barcellona vorrebbe svecchiare la sua rosa e per questo motivo lascerebbe partire Ivan Rakitic in cambio di un’offerta adeguata al suo valore di mercato. Per Malcom il discorso è diverso, il Barcellona lo ha acquistato strappandolo alla concorrenza della Roma, era diretto all’aereo per Ciampino quando è stato convinto dai blaugrana a voltare le spalle ai giallorossi, ma si è subito pentito perché l’esterno brasiliano non si è dimostrato all’altezza della situazione.

Kroos è un altro calciatore che alzerebbe il livello del centrocampo dell’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di calciatori di qualità che sappiano creare gioco. Il Real Madrid, come il Barcellona, deve svecchiare la rosa e per questo motivo cederà un calciatore tra Kroos e Modric, due centrocampisti belli “spremuti” che sembrano aver già dato il meglio della loro carriera.