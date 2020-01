MILANO – Inter grande protagonista del calciomercato di gennaio. L’ad dei nerazzurri Beppe Marotta sta facendo di tutto per soddisfare le sue richieste del suo allenatore Antonio Conte. Per comprare, c’è bisogno di vendere così i nerazzurri stanno cercando di piazzare Vecino all’Everton di Carlo Ancelotti per poi gettarsi a capofitto su Kucka del Parma.

Insomma, il mercato dei nerazzurri non si chiude di certo con Eriksen, nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche un centrocampista, Kucka appunto, ed un centravanti, sono al ballottaggio Giroud e Llorente. Solamente con questi due acquisti, Marotta avrà “evaso” tutti gli ordini del suo allenatore Antonio Conte.

Calciomercato Inter: per prendere Kucka, c’è bisogno di cedere Vecino.

L’Inter sta mettendo a punto la strategia di calciomercato per arrivare a Juraj Kucka. Il Parma ha chiesto in cambio soldi più il cartellino di Radu, portiere dell’Inter che è in uscita dal Genoa dopo l’arrivo di Perin dalla Juventus.

I nerazzurri soddisferanno le richieste di calciomercato del Parma per arrivare a Kucka ma prima hanno bisogno di incassare i soldi dalla cessione di Vecino all’Everton. In alternativa, potrebbero perfezionare l’affare Kucka grazie ai soldi incassati dalla cessione di un altro calciatore, ovvero Gabigol. Il tutto ovviamente prima della fine del calciomercato di gennaio.