MILANO – Il campionato è fermo per gli impegni delle Nazionali ma in casa Inter si lavora intensamente sul calciomercato per accontentare Antonio Conte. Nel mirino dei nerazzurri, si sono essenzialmente tre calciatori: Kulusevski, in prestito al Parma dall’Atalanta, Dries Mertens, in scadenza di contratto nel Napoli, e Alessandro Florenzi, finito ai margini del progetto tecnico dei giallorossi.

La trattativa per Kulusevski non è semplice. Per venderlo subito, l’Atalanta chiede trenta milioni di euro. Poi va convinto anche il Parma, per farlo, l’Inter potrebbe dargli alcuni giovani della Primavera. Passando all’attacco, Mertens e l’Inter hanno già raggiunto un accordo di massima ma adesso ci sarà da parlare con il Napoli.

L’Inter potrebbe ingaggiare Mertens a parametro zero tra qualche mese ma Conte lo vuole subito visto che in attacco i nerazzurri sono pochi dopo il brutto infortunio rimediato da Alexis Sanchez. De Laurentiis non vuole cedere calciatori a gennaio ma è meglio incassare poco che niente. Vendere Mertens a gennaio significherebbe comunque incassare del cash, invece a luglio andrebbe via a parametro zero senza guadagno per il Napoli.

Infine, i nerazzurri spingono per uno scambio di calciomercato con la Roma. L’Inter offre Politano per arrivare a Florenzi. I nerazzurri hanno proposto uno scambio alla pari mentre i giallorossi vorrebbero anche guadagnarci qualcosa visto che Florenzi è una pedina inamovibile della Nazionale Italiana.