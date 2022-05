Calciomercato Inter, l’agente di Zapata: “Può succedere di tutto. Se chiameranno ascolteremo le proposte”

In casa Inter torna di moda il nome di Duvan Zapata. D’altronde in attacco il club nerazzurro dovrà smuovere qualcosa con Edin Dzeko a quota 36 anni. E con il Sassuolo che continua a chiedere quaranta milioni cash per Gianluca Scamacca.

Insomma: l’Inter se il prossimo anno vorrà mantenersi ad alti livelli dovrà trovare almeno un attaccante di livello per rinforzare l’attacco.

L’ipotesi Dybala

Resta sempre aperta la pista Dybala. L’attaccante bianconero, in scadenza di contratto, da mesi viene dato come possibile rinforzo per l’Inter. Il problema è che è più facile a dirsi che a farsi visti i numeri dell’ingaggio della Joya. La domanda resta: chi sceglierà l’Inter? D’altronde il campionato sta per finire e il calciomercato sta per iniziare.

Le parole dell’agente di Zapata

Al momento siamo solo nel campo delle ipotesi e anche l’agente del calciatore non si sbilancia. “Al momento non c’è assolutamente nulla. Duvan ha un contratto e sta molto bene a Bergamo. Però sappiamo com’è il calcio, può succedere di tutto – le parole di Fernando Schena al portale linterista.it -. Se chiamerà l’Inter ovviamente ascolteremo cos’ha da dire, a ora non ci sono stati contatti. Concorrenza in attacco? Eventualmente questo genere di cose le vedremo a tempo debito, sempre se ci sarà qualcosa”.