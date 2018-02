MILANO – La trattativa di calciomercato tra Inter e Lautaro Martinez esiste da tempo: come scrive Sport Mediaset, ieri dall’Argentina, sulle frequenze di Radio Continental, ne ha parlato anche il diretto interessato: “Ho sentito Javier Zanetti e Diego Simeone, ma in questo momento penso solo al Racing” ha esordito l’attaccante albiceleste. “Ci sono molti club interessati a me e che hanno chiamato per avermi, l’Inter è stato uno degli ultimi a chiedere di incontrarmi. Ho parlato con Diego Milito, mi ha spiegato cosa significa l’Inter, ne sono orgoglioso. Se fosse per me, rimarrei per tutta la vita qui, la gente mi dimostra un affetto che non avevo mai provato e adoro indossare questa maglia ogni fine settimana. Però…”.

Però il mercato è fatto di occasioni da non perdere. Quella dell’Inter potrebbe essere tale. Un’Inter che per giugno pensa – ma lo fa a dire il vero già da tempo – anche a Torreira. Spalletti lo avrebbe voluto con sè a gennaio, tanto che il ds Ausilio aveva provato un affondo con il presidente della Samp Ferrero negli ultimi giorni di mercato.

Massimo Moratti, frecciata ai cinesi

”La proprietà dell’Inter è troppo lontana? Beh è cinese. Stimo Zhang, ha imparato a soffrire come un matto, una cosa che fa crescere la passione. Credo che abbia in mente cose giuste”: lo dice l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato dalla Rai, commentando il difficile momento dell’Inter, le cui cause potrebbero essere anche ricondotte anche alla lontananza di Suning.

”Un mio ritorno? Non mi permetterei mai di disturbare la famiglia Zhang – continua Moratti – ha piani molto buoni per l’Inter. Vediamo se li realizzano e come li realizzano”.