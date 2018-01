MILANO – Colpo di calciomercato dell’Inter, è fatta per il difensore Lisandro Lopez. Accontentato Luciano Spalletti che lamentava una carenza in rosa in quella zona del campo.

Lisandro Lopez, come scrive La Gazzetta dello Sport, è appena atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa.

Il difensore argentino, 28 anni, arriva in prestito dal Benfica per 500.000 euro con riscatto fissato a 9 milioni.

Domani mattina farà le visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Inter.