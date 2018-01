MILANO – Un retroscena di calciomercato a margine della partita di Serie A tra l’Inter e la Roma terminata sul punteggio di uno a uno.

La scorsa estate, prima che firmasse per la Roma, Luciano Spalletti aveva richiesto Aleksandar Kolarov. Ma la richiesta del tecnico toscano è stata bocciata perché Ausilio e Sabatini non lo reputavano un calciatore in linea con il progetto giovani dell’Inter.

Kolarov aveva 32 anni e costava solamente cinque milioni di euro ma i nerazzurri hanno preferito prendere Dalbert, calciatore di 24 anni pagato 26 milioni di euro (20 milioni più 6 di bonus).

Per adesso il rendimento dei due calciatori è estremamente diverso. Kolarov si è dimostrato come uno dei migliori terzini della Champions League mentre Dalbert è finito ai margini del progetto tecnico dell’Inter.