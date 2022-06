Calciomercato Inter, Lukaku sempre più vicino con la carta Dumfries: i tifosi sognano un tridente con il belga, Dybala e Lautaro. In attesa di nuovi sviluppi nella trattativa per Dybala, l’Inter sembra vicina anche a Lukaku, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. I tifosi nerazzurri iniziano a sognare un tridente formato dal belga e i due argentini Dybala e Lautaro.

Inter, la chiave per Lukaku è Dumfries

Che Romelu Lukaku si trovasse bene all’Inter e che il suo approdo al Chelsea sia stato fallimentare per lui è indubbio. Ora il suo ritorno in nerazzurro sembra possibile, per inserire un nuovo e fondamentale tassello in quella che sembra una love story senza fine. La volontà del calciatore belga è quella di tornare, di allontanarsi dal Chelsea dove in questa stagione non ha brillato minimamente, complice anche il rapporto teso con tecnico e società.

Il Chelsea si è aperto alla possibilità di far partire Lukaku in prestito e nel frattempo ha messo gli occhi su un giocatore nerazzurro che in questa stagione male non ha fatto, Denzel Dumfries. La valutazione che il Chelsea ha fatto per l’olandese è di 25 milioni, troppo pochi per portarlo via da Milano. L’Inter ne chiede 40. Le due trattative, che sembrano distinte ma viaggiano al contrario su strade parallele, proseguiranno nei prossimi giorni. Sarà davvero Lukaku-bis?