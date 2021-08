Calciomercato Inter, Marcus Thuram l’idea per l’attacco: ma Inzaghi vorrebbe Correa

Dopo l’arrivo di Dzeko all’Inter si cerca comunque un altro attaccante e il nome nuovo è quello di Marcus Thuram, anche se Simone Inzaghi vorrebbe Correa, suo pupillo nella Lazio. Marcus Thuram, figlio di Lilian Thuram, ex difensore del Parma e della Juventus, è un attaccante classe 1997 ed è ormai un punto fermo dell’attacco del Borussia Monchengladbach, il club che ne detiene il cartellino dall’estate del 2019. Thuram è un attaccante molto tecnico e molto veloce e potrebbe essere un ottimo partner di attacco per uno come Dzeko.

Chi è Marcus Thuram

Marcus Thuram è cresciuto nel settore giovanile del Sochaux dove ha esordito nei professionisti nella stagione 2014/15. Dopo due stagioni al Guingamp (17 gol in 72 presenze ufficiali), Thuram è stato acquistato dal Borussia Monchengladbach che lo strappò alla forte concorrenza che aveva da importanti club francesi. In Germania, Marcus ha disputato finora 80 gare ufficiali, segnando 25 gol. Nello scorso inverno poi Thuram ha giocato due partite contro l’Inter, in occasione delle gare valevoli per i gironi di Champions League: due partite in cui fu decisivo con due assist.

Inter e Thuram, ma ci sono le alternative

Arrivare a Thuram non è facile perché il mercato dell’Inter quest’anno va a risparmi, nonostante il tesoretto fatto con la vendita di Lukaku. Le alternative sono sempre Zapata dell’Atalanta, che i tifosi vorrebbero molto volentieri e Correa della Lazio, che con Simone Inzaghi ha sempre giocato bene. Ma tutto dipende da cosa faranno Lautaro e Sanchez.