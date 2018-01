MILANO – Inter regina del calciomercato di gennaio. Dopo aver messo sotto contratto Lisandro Lopez e Rafinha, i nerazzurri cercano due colpi finali per rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Come scrive Fox Sports con Daniele Minuti, il ds Ausilio infatti vorrebbe infatti riportare Mateo Kovacic in nerazzurro.La notizia arriva da Tuttosport, che rivela come filtri pessimismo riguardo la buona riuscita della trattativa per il giocatore dello Jiangsu. Per questo motivo la dirigenza starebbe pensando a proporre al Real Madrid un prestito per riportare il croato in Serie A.

Se Eder lasciasse Appiano Gentile, l’Inter tenterebbe l’affondo per Daniel Sturridge: il giocatore del Liverpool è fuori per infortunio da circa un mese e vorrebbe cambiare aria per provare a sfruttare al meglio i mesi che lo separano dalla Coppa del Mondo.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’attaccante avrebbe già detto sì all’Inter e aspetterebbe solo l’accordo fra i due club. La formula di prestito con diritto di riscatto è stata accettata dal Liverpool, che però valuta il centravanti circa 40 milioni di euro, mentre i nerazzurri sono fermi a 25.