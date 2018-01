MILANO – Mauro Icardi spaventa i tifosi dell’Inter. Il capitano dei nerazzurri ha postato una foto su Instagram che, in periodo di calciomercato, non può passare inosservata. Nella didascalia si legge: “Poter dire addio è crescere, chau chau“.

La frase è tratta da “Adios” che è una canzone una del cantante argentino Gustavo Cerati. In queste parole, pubblicate in un momento molto delicato per l’Inter e con il calciomercato aperto, i tifosi ci leggono l’intenzione di Icardi di cambiare aria. Su di lui ci sono alcuni top club europei come Real Madrid e Psg.

La Nazionale

Il ct della Nazionale argentina Jorge Sampaoli ha incontrato l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ad Appiano Gentile. L’allenatore della Sellecion, che nei giorni scorsi ha visto anche lo juventino Higuain e il rossonero Biglia, sta facendo alcune valutazioni in vista del Mondiale in Russia. Ad Appiano, dopo aver parlato con Javier Zanetti, Sampaoli ha avuto un colloquio con Icardi.

Il capitano nerazzurro spera di potersi conquistare la fiducia del ct per assicurarsi una convocazione dopo le chiamate dei mesi scorsi. Sampaoli è stato proprio l’allenatore che lo ha voluto in Nazionale quattro anni dopo l’esordio di Icardi in albiceleste.