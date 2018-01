MILANO – Il futuro mercato dell’Inter è legato al posizionamento finale in campionato. Se i nerazzurri riusciranno ad arrivare tra le prime quattro, conquistando la qualificazione alla prossima Champions League, Mauro Icardi resterà e si potrà fare mercato.

In caso contrario, con gli obblighi imposti dal Fair Play finanziario, sarà impossibile acquistare calciatori di un certo livello e bisognerà vendere qualche big (tra questi ci sarebbe certamente Maurito).

Quindi Luciano Spalletti e i calciatori dell’Inter sono investiti di una grande responsabilità perché i nerazzurri hanno un assoluto bisogno dei soldi della Champions e non possono fallire per l’ennesima volta la qualificazione alla massima competizione europea per club.