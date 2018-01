MILANO – In Spagna sono sicuri, Mauro Icardi passerà dall’Inter al Real Madrid e i nerazzurri incasseranno 110 milioni di euro, valore della clausola rescissoria del fuoriclasse argentino.

L’Inter aveva fissato questo prezzo perché era convinto di riuscire a blindare “Maurito” ma nel frattempo il mercato è letteralmente impazzito e quella che sembrava una cifra monstre è diventata facilmente raggiungibile dai top club europei. Quasi un affare se pensiamo agli ultimi trasferimenti di mercato (Dembelé dal Dortmund al Barcellona per 150mln, Coutinho dal Liverpool al Barcellona per 160mln e Van Dijk dal Southampton al Liverpool per 85mln di euro).

L’Inter sta cercando di convincere Icardi, e soprattutto il suo agente Wanda Nara, a rinnovare il contratto per alzare la clausola da 110mln a 220mln ma lo staff di “Maurito” non sarebbe d’accordo perché in questo caso il Real Madrid non lo accontenterebbe sull’ingaggio dovendo versare il doppio dei soldi all’Inter.