MILANO – ”Ho parlato con Icardi e gli ho detto le stesse cose che ho detto a tutti: non si rilassi e se sta bene, sarà convocato. Per di più ora è vicino al Real Madrid”.

Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli, al giornale spagnolo As, conferma l’interesse del Real Madrid per l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi.

”È osservato – aggiunge – e si sente tentato dai Blancos”. Sampaoli ha incontrato il capitano nerazzurro sabato scorso ad Appiano Gentile. Una tappa del giro che il ct sta compiendo in Europa per valutare i giocatori argentini in vista del Mondiale.

”È un bel problema avere tanta ricchezza di attaccanti in Nazionale – dice il ct – e che tutti stanno attraversando un buon momento”.