Il futuro di Messi resta incerto, l’Inter spera ancora di acquistarlo durante questo calciomercato estivo.

In casa Barcellona è tempo di calciomercato. Il futuro di Lionel Messi resta incerto. Bartomeu non vuole passare alla storia come il presidente che ha ceduto uno dei calciatori più forti nella storia del calcio e per questo motivo ha scaricato tutte le responsabilità sull’argentino:

“Se vuole andare via, deve dirlo lui pubblicamente”.

Oggi il Barcellona ha presentato il nuovo allenatore, Koeman, ma anche quest’ultimo non se l’è sentita di ufficializzare la permanenza di Messi e si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni:

“Messi? Non posso dire se resta o meno. Dico solamente che voglio lavorare con persone che sono convinte di restare qui”. “Sono felice di essere al Barcellona: tra gli olandesi e questo club c’e’ sempre stato un feeling particolare. A me piace tenere il pallone e giocare, il Dna di questa squadra”:

sono le prime parole di Koeman come allenatore del Barca.