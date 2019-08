MILANO – In casa Inter, tengono banco gli scambi di calciomercato per liberarsi di Mauro Icardi e per prendere un attaccante che sia più funzionale alla idea di calcio di Antonio Conte. Va detto che lo scambio tra Icardi e Milik è in pole su quello tra Icardi e Dybala perché i rapporti tra Inter e Juventus sono pessimi e nonostante stiano parlando da mesi di questa operazione di calciomercato sono ancora molto lontani da un accordo.

Più facile raggiungere una intesa tra Napoli e Inter con entrambi i club che hanno fretta di perfezionare questo affare visto che l’inizio del campionato è alle porte. Alla fine è probabile l’approdo di Icardi al Napoli con Milik e soldi all’Inter. Le parti non sono lontane da una intesa.

Come riferisce Radio Kiss Kiss, che è l’emittente ufficiale del club campano, il Napoli avrebbe strappato il sì di Icardi, che in un primo momento voleva solamente la Juventus, e starebbe per annunciare il suo acquisto e quello del messicano Lozano per un totale di 122 milioni di euro.

Insomma Aurelio De Laurentiis si appresta a concludere il calciomercato più oneroso della sua presidenza per regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti una squadra che sia in grado di riportare lo scudetto a Napoli.

Non si tratta solamente di voglia di vincere, Aurelio De Laurentiis vuole dimostrare al suo vecchio allenatore Maurizio Sarri di essere più forte. De Laurentiis, come l’intero ambiente Napoli, non ha digerito l’approdo del suo vecchio allenatore sulla panchina dei rivali di sempre e vuole fare di tutto per fare meglio di lui e vincere il campionato.

Ma da quest’anno è assai probabile che il Napoli non debba pensare solamente alla Juventus ma anche all’Inter. I nerazzurri hanno ingaggiato Antonio Conte e stanno allestendo una squadra per puntare al tricolore. Ci aspetta una lotta scudetto da brividi.