MILANO – A gennaio l’Inter avrà ancora le mani legate dal Fair Play Finanziario, ma in estate, sotto la gestione di Beppe Marotta, sono attesi i colpi, in una lista che va da giovani come Barella, Andersen e Tonali fino a big come Martial e Milinkovic Savic, con il sogno Modric sullo fondo.

Intanto la squadra di Spalletti è tornata ad allenarsi oggi per preparare il match con il Frosinone di sabato, in cui mancherà però Sime Vrsaljko: per il terzino si tratta di una elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra.

Un problema che lo terrà fuori per circa una decina di giorni, con lo staff medico che proverà a recuperarlo per la gara di Champions con il Tottenham del 28 novembre.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Qual è il problema nell'approdo di #Marotta all'Inter? Rappresenta forse la Juventus? Si tratta di un delinquente? No e no. Si tratta di un (grande) dirigente che anni fa ha preso un incarico difficile (riportare la Juventus in alto) e ha centrato l'obiettivo in modo esemplare. — Andrea Inter (@AndreaInterNews) 14 novembre 2018