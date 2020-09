Calciomercato Inter, Radja Nainggolan resta: lo svela Giulini del Cagliari…

Calciomercato Inter, Radja Nainggolan resta a Milano (anche se la Roma starebbe provando a prenderlo…). Lo ha svelato il patron del Cagliari Giulini parlando del calciomercato della sua squadra.

Due nuovi rinforzi per il Cagliari. Giovedì l’annuncio di Sottil, esterno destro della Fiorentina e dell’under 21. E poi un giovane esterno sinistro che la società “tiene nascosto”, forse scottato dal mancato arrivo di Czyborra. Il club rossoblù lo sta seguendo e valutando: presto potrebbe essere messo a disposizione del mister Di Francesco. È stato il presidente Tommaso Giulini a fare il punto sul mercato all’uscita dell’assemblea di Lega a Milano.

Su Nainggolan, Giulini è stato chiaro: “E’ impossibile prenderlo perché l’Inter vuole tenerlo”. Infatti lui e Perisic sono gli osservati speciali da Conte durante questo precampionato.

Giulini blinda anche Pavoletti. E lo ha detto molto chiaramente: non è in vendita. Ha spiegato che con lui in campo il Cagliari avrebbe avuto una posizione di classifica migliore nello scorso campionato.

E che intende godersi il bomber per la prossima stagione. Smentita la possibile cessione di Nandez al Napoli.

Il presidente ha assicurato che cercherà di tenere in Sardegna i giocatori più forti dal momento e che è assolutamente soddisfatto di centrocampo e attacco. Elogi al lavoro di Di Francesco: Giulini contento di quanto ha visto finora (fonte Ansa).