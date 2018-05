INTER – L’Inter va all’assalto di Radja Nainggolan e Nicolò Barella [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il responsabile dell’area tecnica nerazzurra Piero Ausilio ieri, giovedì 24 aprile, ha visto in un albergo del centro milanese Alessandro Beltrami, agente sia del centrocampista del Cagliari che di quello della Roma.

Entrambi sono valutati 40 milioni dai rispettivi club. Per Barella Ausilio voleva inserire alcuni giovani (Pinamonti-Emmers) nell’affare, ma Giulini non pare interessato.

Per Nainggolan la trattativa è ancora più complicata. L’Inter intanto deve riuscire a rastrellare 40 milioni di plusvalenze per chiudere la partita con l’Uefa. Ma Ausilio, presi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, già si sta portando avanti per luglio per rinforzare il centrocampo.