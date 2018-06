ROMA – Il Napoli piomba su Samir Handanovic. Dopo l’addio di Reina, gli azzurri sono ancora in cerca di un nuovo portiere e, tramontata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la trattativa per Rui Patricio, con Leno strada complicata, Carlo Ancelotti ha fatto il nome del 34enne sloveno dell’Inter.

Ci sarebbero già stati contatti fra il Napoli e la dirigenza dell’Inter, ma Spalletti non vorrebbe privarsi del suo portiere titolare proprio nella stagione del ritorno in Champions League. Un’offerta da 25-30 milioni di euro però sarebbe difficilmente rifiutabile per le casse nerazzurre, soprattutto se arrivasse entro fine mese (quando l’Inter deve fare circa 30-40 milioni di plusvalenze per i paletti del Fair Play Finanziario).