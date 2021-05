Calciomercato Inter, Nicola Ventola: “Lautaro Martinez andrà all’Atletico Madrid. Hanno pagato bene”

Lautaro Martinez andrà all’Atletico Madrid. L’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola, durante una diretta sulla Bobo Tv con Christian Vieri, Daniele Adani e Antonio Cassano, ha lanciato la bomba di mercato: “Lancio la bomba: andrà all’Atletico Madrid. Dicono che sia fatta e che abbiano pagato bene”.

Lascerà quindi l’Inter? Non resta che aspettare le prossime settimane. A pesare sul futuro di certo c’è la difficile e complessa situazione economica del club.

Inter, caos stipendi: la squadra dirà no ai tagli. Futuro incerto, dal rischio di cessioni importanti ad Antonio Conte…

La gioia per lo scudetto sembra già finita. In casa Inter, infatti, già prevale la rabbia. Tutta conseguenza della volontà di Steven Zhang di tagliare gli stipendi alla squadra (giocatori più staff) di due mensilità (da spalmare nelle prossime due stagioni) e i premi scudetto previsti nei singoli accordi.

Inter-stipendi, la squadra dirà no al taglio

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero già frizioni tra Zhang, i calciatori e Antonio Conte. Il presidente avrebbe chiesto ai dirigenti di rinunciare ai bonus e ha intenzione di chiedere alla squadra il taglio degli stipendi. La crescita del costo del personale infatti è diventata insostenibile secondo la proprietà cinese. Dal 2017/18 al 2020/21 il dato è salito da 120 a 250 milioni. Una cifra che va ridotta di un 10-15%, significa più o meno 30 milioni. Ma prima ancora di arrivare ad un incontro con i calciatori, lo spogliatoio è già deciso a fare muro. E così, sempre per quanto riporta il quotidiano sportivo, si prefigurano addii eccellenti.

Il presidente Zhang chiederà individualmente a ciascuno dei suoi calciatori, un taglio dello stipendio di due mensilità. I giocatori probabilmente non accetteranno di non vedersi versato l’ingaggio. Potrebbero invece accettare di posticipare il pagamento, come già successo con le mensilità di novembre e dicembre. Se invece dovessero rifiutarsi e pretendere il dovuto, la proprietà non potrà far altro che pagare per non incorrere in sanzioni che si traducono in punti di penalizzazione.

Diverso il discorso dei bonus. Ogni calciatore nel suo contratto ha premi legati a vari obiettivi. Poi ci sono i premi legati, sempre individuali, ma legati al raggiungimento dei traguardi della squadra.