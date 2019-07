ROMA – Antonio Conte l’ha bocciato, senza mezze misure. Ivan Perisic è ora sul mercato e l’Inter vuole, al più presto risolvere la questione. Il croato non rientra nei piani di Conte: “Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo”. Ma al momento non sono arrivate offerte alla società. A gennaio c’erano stati contatti in Premier League ma le trattative si arenarono ben presto. Per sostituire Perisic, Marotta starebbe pensando a uno tra Darmian, Kolarov ed Emerson Palmieri. E ad un nome a sorpresa.

I profili seguiti, come detto, sono tre: su Kolarov ci sono dei dubbi sulla tenuta a tutta fascia a 33 anni; un altro nome è quello di Emerson Palmieri voluto fortemente dal tecnico leccese al Chelsea nel gennaio 2018. Tuttavia il blocco del mercato dei Blues rende quasi impossibile la trattativa. Darmian infine non viene preso in considerazione solo per la fascia sinistra. E qui spunta il nome del serbo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore fece una bella impressione contro l’Inter in Europa League ed è reduce da un’ottima stagione a sinistra nel 3-4-1-2 della squadra tedesca (10 gol e 13 assist). (fonte CALCIOMERCATO.COM)