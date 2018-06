ROMA – Dopo gli arrivi di Asamoah e de Vrij a parametro zero, e dopo l’investimento fatto sul giovane bomber argentino Lautaro Martinez, l’Inter sta lavorando sotto traccia per regalare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] altri colpi di mercato a Luciano Spalletti.

Le piste che portano a Rafinha e Cancelo sono ancora vive ma la società di Corso Vittorio Emanuele dovrà aspettare il 1 luglio per poter effettuare operazioni in entrata dato che entro il 30 giugno dovrà mettere a bilancio delle plusvalenza necessarie per il Fairplay finanziario. Il riscatto del brasiliano sembra più facile rispetto a quello del terzino portoghese che vorrebbe provare una esperienza in Premier League.

L’Inter deve incassare entro il 30 giugno 45 milioni di euro e una volta messo insieme queste cifre potrà operare sul mercato. L’Inter sta preparando tre colpi ad effetto per poter puntare allo scudetto. Il sogno si chiama Federico Chiesa per il quale la Fiorentina chiede 55-60 milioni di euro. Le alternative si chiamano Matteo Politano del Sassuolo e Malcom, giovanissimo brasiliano classe ’97 per il quale il Bordeaux vuole 50 milioni di euro.

Per il centrocampo, infine, si seguono i nomi di Moussa Dembélé del Tottenham e Kevin Strootman della Roma che ha una clausola di 32 milioni di euro. Anche se il preferito di Spalletti resta Radja Nainggolan (costo dell’operazione 40 milioni di euro).