CALCIOMERCATO INTER – Il sogno dell’Inter resta Javier Pastore ma sarà difficile convincere il Paris Saint Germain a venderlo a gennaio. Le alternative più credibili, per il presente, sono William Carvalho e Manuel Fernandes.

Come scrive La Gazzetta dello Sport e Calciomercato.com, sarà molto difficile arrivare a Ramires. Per questa ragione l’Inter sta pensando a delle alternative al brasiliano. Il primo nome é il sempre verde William Carvalho dello Sporting Lisbona, poi c’è Manuel Fernandes della Lokomotiv Mosca che però è stato virtualmente tolto dal mercato. Dall’Atletico Madrid piace Thomas (pista complicatissima) e infine in Ligue 1 ci sono i due profili di Cyprien del Nizza e l’ormai noto Yves Bissouma del Lille. Tutti obiettivi trattabili ma per cui per ora i club non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto L’Inter lavora, sperando che l’affare Ramires riesca a sbloccarsi.